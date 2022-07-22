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Белорусское дерби. Сборные по хоккею на траве сыграли между собой в Кубке наций

22 июля 2022 14:13
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На Кубке наций по хоккею на траве 22 июля – день белорусского дерби. Жребий свел лицом к лицу наши национальные и молодежные сборные, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусское дерби. Сборные по хоккею на траве сыграли между собой в Кубке наций-1

Вначале сильнейшего определяли девушки. Главная команда шансов подрастающему поколению не оставила. Финальный счет – 5:0. Таким образом, белоруски имеют 100-процентный результат – два матча, две виктории. Но впереди самый сложный оппонент – национальная команда России. Победила и мужская взрослая дружина. В ворота сборников U-21 влетели пять голов. Они в свою очередь ответили трижды. У парней также 100-процентный результат и впереди матч за первое место в группе.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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