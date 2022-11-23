«Игры Дружбы» 23 ноября: результаты белорусов на утренней сессии
Новости Беларуси. В Казани продолжаются международные состязания по плаванию «Игры Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже завершилась утренняя сессия 23 ноября, по итогам которой спортсмены оспаривали право выйти в полуфиналы. Некоторые результаты уже известны.
Белоруска Алина Змушко в предварительном заплыве на 100 метров брассом показала второе время. Квалификацию преодолели мужские квартеты в заплыве на 50 и 200 метров вольным стилем. В вечерней сессии мы также увидим Григория Пекарского и Ивана Шамшурина.
Напомним, что 22 ноября, во вторник, белорусы выиграли золото. Наша смешанная эстафетная четверка на дистанции 50 метров комплексом была недосягаема для оппонентов. В копилке белорусской сборной четыре медали.