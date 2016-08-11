Игроки и представитель тренерского штаба ФК «Ислочь» подозреваются в организации договорного матча и получении взятки в $10 тысяч

Новости Беларуси. Перейдем к футболу, в котором назревает один из самых громких скандалов в белорусском футболе. Игроки и представитель тренерского штаба клуба «Ислочь» подозреваются в организации договорного матча и получении взятки в 10 тысяч долларов США. Среди них известные фамилии в белорусском футболе.

Всего под подозрение правоохранительных органов попали шесть человек. Среди них тренер Владимир Маковский, и футболисты «Ислочи» Андрей Порываев, Александр Лебедев, а также экс-игрок команды Александр Алумона.

В ближайшую пятницу «Ислочь» проведет матч очередного тура чемпионата страны против «Крумкачоў», сообщили в программе «СТВ-Спорт».