Чемпионат Беларуси по водному поло в Минске: как проходят соревнования и какая команда лидирует

Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат Беларуси по водному поло. За победу в нем борются восемь команд, в том числе одна из Литвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это последний старт сезона. А для молодых ватерполистов возможность заявить о себе и пробиться в состав национальной команды на 2020 год.

К сожалению, в квалификации к чемпионату Европы-2020 белорусы заняли третье место и лишились шансов принять участие в главном старте, на котором будут разыграны олимпийские лицензии.