Чемпионат Беларуси по водному поло в Минске: как проходят соревнования и какая команда лидирует
Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат Беларуси по водному поло. За победу в нем борются восемь команд, в том числе одна из Литвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это последний старт сезона. А для молодых ватерполистов возможность заявить о себе и пробиться в состав национальной команды на 2020 год.
К сожалению, в квалификации к чемпионату Европы-2020 белорусы заняли третье место и лишились шансов принять участие в главном старте, на котором будут разыграны олимпийские лицензии.
Впереди у наших парней подготовка к новой европейской квалификации, теперь уже 2021 года. Что до чемпионата Беларуси, то он проходит по круговой системе. По ее итогам пройдут стыковые матчи. Пока без проигрышей идет прошлогодний чемпион РЦОП-БГУФК.
Олег Дзюба, главный судья соревнований:
Сильнейшая команда, где, в основном, играют выпускники прошлого года и студенты-очники этого года – команда РЦОП-БГУФК.
Отсутствие спортивного клуба ватерпольного, как в России, Украине, Литве, где-то тормозит дальнейшее развитие водного поло. Ну и отсутствие взрослой команды в областных центрах.
28 ноября минский РГУОР взял верх над командой Могилевской области – 23:8. РЦОП-БГУФК победил Минск – 25:5, команда Гомеля проиграла гостям из Литвы – 6:16, а Витебск был сильнее Бреста – 9:8.
Чемпион определится 1 декабря.