Наталья Цилинская: «Я пытаюсь быть счастливой за счёт моих детей»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Ваша старшая дочь пошла по Вашим стопам – окончила университет физической культуры.

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

У неё не было выбора – он был ближе всего к дому.

Вадим Щеглов:

Это Вы настояли или это её решение?

Наталья Цилинская:

Нет, настояла я, когда я её в теннис отдавала, потому что теннис – это моя такая любовь с детства. Это был мой любимый вид спорта и остаётся сейчас одним из самых любимых. Я очень люблю смотреть теннис. И вот я её отдала в теннис, она играла.

Естественно играла много, и школа была так подзапущена, потом была травма и уже не совместимая с игрой. Поэтому спорта не осталось, но профессия.

Вадим Щеглов:

У меня складывается впечатление, что Вы пытаетесь реализовать себя в своих детях, в своих спортсменах.