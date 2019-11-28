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Наталья Цилинская: «Я пытаюсь быть счастливой за счёт моих детей»

28 ноября 2019 10:15
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваша старшая дочь пошла по Вашим стопам – окончила университет физической культуры.

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
У неё не было выбора – он был ближе всего к дому.

Вадим Щеглов:
Это Вы настояли или это её решение?

Наталья Цилинская:
Нет, настояла я, когда я её в теннис отдавала, потому что теннис – это моя такая любовь с детства. Это был мой любимый вид спорта и остаётся сейчас одним из самых любимых. Я очень люблю смотреть теннис. И вот я её отдала в теннис, она играла.

Естественно играла много, и школа была так подзапущена, потом была травма и уже не совместимая с игрой. Поэтому спорта не осталось, но профессия.

Вадим Щеглов:
У меня складывается впечатление, что Вы пытаетесь реализовать себя в своих детях, в своих спортсменах.

Наталья Цилинская: «Я пытаюсь быть счастливой за счёт моих детей»-1

Наталья Цилинская:
Со старшей, да, я пыталась. Сейчас не пытаюсь… Нет, неправда. Я пытаюсь, да, но через их потребности. То есть я пытаюсь быть счастливой за счёт моих детей: чем счастливее они, тем счастливее я. Вот если со старшей, да, я пропагандировала свои – то, чего бы мне хотелось в детстве сделать, то сейчас нет. У меня средняя играет на флейте. Это никак не моя идея. Вообще – где я, и где музыка? Собачий вальс, конечно, все умели играть в детстве.

# Дети # Наталья Цилинская

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