«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне

Новости Беларуси. Менее двух недель осталось до старта третьих зимних юношеских Олимпийских игр. Спортсмены белорусской сборной на финишной прямой подготовки. Уже 28 декабря биатлонисты отправятся на сбор в Австрию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А 27-го числа ребята получили официальную спортивную форму, в которой представят нашу страну на турнире в Лозанне. Основной цвет костюмов – синий, верхняя одежда – белая. Дизайн формы разрабатывали специально для юношеской команды.

У биатлонистов самое большое представительство в белорусской сборной – шесть человек (три девушки и три юноши).