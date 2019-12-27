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«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне

27 декабря 2019 18:25
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Новости Беларуси. Менее двух недель осталось до старта третьих зимних юношеских Олимпийских игр. Спортсмены белорусской сборной на финишной прямой подготовки. Уже 28 декабря биатлонисты отправятся на сбор в Австрию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне-1

А 27-го числа ребята получили официальную спортивную форму, в которой представят нашу страну на турнире в Лозанне. Основной цвет костюмов – синий, верхняя одежда – белая. Дизайн формы разрабатывали специально для юношеской команды.

У биатлонистов самое большое представительство в белорусской сборной – шесть человек (три девушки и три юноши).

«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне-4

Юлия Ковалевская, спортсменка юношеской сборной Беларуси по биатлону:
Эта форма на самом деле очень красивая, цвет интересный, комфортная, очень удобно себя чувствуешь в ней. Настрой, конечно же, боевой. Будем показывать все, на что мы готовы и будем бороться за самые высокие места.

«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне-7

Андрей Гаврош, спортсмен юношеской сборной Беларуси по биатлону:
К этому старту я шел как никогда раньше. Я вкатывался и в России, и в Австрии, так что буду показывать свой максимум и стараться поднимать Беларусь на новый уровень.

«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне-10

Беларусь на третьих юношеских Олимпийских играх будет представлена в пяти дисциплинах: биатлон, горные лыжи, хоккей, конькобежный и лыжный спорт. В составе сборной 19 человек. Официальная церемония открытия соревнований 9 января.

# Зимние виды спорта # Юлия Ковалевская # Андрей Гаврош # Фотофакт

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