Хоккей. «Юность» нанесла поражение «Гомелю» в матче экстралиги «А»

Новости Беларуси. 28 декабря в хоккейной экстралиге «А» было сыграно три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидером на новогодние каникулы уходит столичная «Юность». Парни Александра Макрицкого в гостях нанесли поражение «Гомелю» – 4:2.

Прерывает череду своих неудач «Неман». Гродненцы на чужом льду одержали победу над солигорским «Шахтером». В овертайме победу «красно-чёрным» принес Никита Ремезов, который реализовал большинство. К слову, у нападающего в этом поединке дубль. «Металлург» в серии буллитов был сильнее «Динамо» из Молодечно.