Игорь Криушенко назвал состав на июньские матчи отборочного турнира чемпионата Европы

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к июньским матчам отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный тренер Игорь Криушенко в предстоящих баталиях с немцами и североирландцами рассчитывает на 23 футболиста.