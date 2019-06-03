Игорь Криушенко назвал состав на июньские матчи отборочного турнира чемпионата Европы
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к июньским матчам отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный тренер Игорь Криушенко в предстоящих баталиях с немцами и североирландцами рассчитывает на 23 футболиста.
Сразу 15 игроков представляют чемпионат Беларуси. По 5 футболистов делегировали БАТЭ и брестское «Динамо», трех – солигорский «Шахтер».
Напомним, 8 июня на «Борисов-Арене» наша национальная команда встретится со сборной Германии. 11 июня, на том же стадионе, парням Игоря Криушенко будут противостоять североирландцы. Начнутся обе встречи в 21 час 45 минут.