«Для детей это очень хорошая мотивация». Звёзды хоккея провели мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»

На большом льду еще до начала ответственных матчей звезды хоккея провели мастер-класс для ребят из семи команд-участников турнира «Золотая шайба». За каждой пятеркой закреплен свой наставник, поэтому без внимания спортсменов никто не остался.

Дмитрий Христич, чемпион мира по хоккею:

Я думаю, для детей это очень хорошая мотивация, чтобы узнать, как правильно делать упражнения. Упражнения всем известны, все их делают, но иногда они отходят от того, как надо их делать. Если они будут правильно их делать, они будут улучшать свое мастерство.

Полученные навыки юные хоккеисты смогут применить уже 7 января в финальных матчах турнира «Золотая шайба».

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