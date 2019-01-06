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Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в Минске: что происходит на «Чижовка-Арене»

06 января 2019 12:23
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Новости Беларуси. 6 января в «Чижовка-Арене» проходят полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё ближе развязка – кому же из соперников достанется приз Президента Беларуси?

Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в Минске: что происходит на «Чижовка-Арене»-1

Команда главы государства сегодня также выйдет на лед. Впрочем, все подробности расскажет наш кореспондент Наталья Федорцова.

Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в Минске: что происходит на «Чижовка-Арене»-4

Наталья Федорцова, СТВ:
Неофициальный чемпионат мира по хоккею среди любительских команд вошел в свою полуфинальную стадию. Сборные России и Финляндии выясняли, кто же из них поборется за самые высокие места.

Предлагаю послушать комментарии с трибун болельщиков.

Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в Минске: что происходит на «Чижовка-Арене»-7

Мне очень нравится этот вид спорт. Наверное, уже третий год хожу на Рождественский турнир. Интересно!

Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в Минске: что происходит на «Чижовка-Арене»-10

Люди на трибунах создают магнетическую энергетику, которая заряжает и воодушевляет.

Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в Минске: что происходит на «Чижовка-Арене»-13

Мы пришли на хоккей, очень рады!

Поддержку белорусских болельщиков отмечали и швейцарские хоккеисты. На малой площадке «Чижовка-Арены» они играют со сборной Германии.

Подробнее о ледовых баталиях на ледовой арене смотрите в видеонинформации.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Наталья Федорцова # Фотофакт

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