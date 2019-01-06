Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в Минске: что происходит на «Чижовка-Арене»

Новости Беларуси. 6 января в «Чижовка-Арене» проходят полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё ближе развязка – кому же из соперников достанется приз Президента Беларуси?

Команда главы государства сегодня также выйдет на лед. Впрочем, все подробности расскажет наш кореспондент Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, СТВ:

Неофициальный чемпионат мира по хоккею среди любительских команд вошел в свою полуфинальную стадию. Сборные России и Финляндии выясняли, кто же из них поборется за самые высокие места. Предлагаю послушать комментарии с трибун болельщиков.

Мне очень нравится этот вид спорт. Наверное, уже третий год хожу на Рождественский турнир. Интересно!

Люди на трибунах создают магнетическую энергетику, которая заряжает и воодушевляет.