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Игорь Бокий завоевал золото Паралимпиады-2016 с мировым рекордом на дистанции 100 м баттерфляем

09 сентября 2016 06:14
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Новости Беларуси. У Беларуси первая медаль Паралимпийских игр-2016.

Игорь Бокий завоевал золото и установил рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем. Белорусский пловец, таким образом, стал шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. В Лондоне в копилке Бокого было пять золотых и одна серебряная медаль.

В Рио наш чемпион выступит еще в шести дисциплинах, в каждой из которых будет претендовать на подиум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
Были созданы все условия для того, чтобы подготовка прошла на высоком уровне. И не только этого года, но вообще в течение цикла олимпийского. Тренерский состав, который был, и отношение Игоря сказалось, чтобы результат был тот, который необходим. Самое главное – не растеряться, чтобы показать результат, на который он претендует, и медали будут. Мы на это рассчитываем.

# Олег Шепель # Паралимпийские игры

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