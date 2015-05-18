Какие условия созданы в Беларуси для развития большого тенниса и как вырастить будущего олимпийца?

Виталий, кто сегодня входит в резерв национальной сборной и какими достижениями можно уже похвастаться?

Виталий Пушняков, старший тренер по резерву национальной команды Республики Беларусь по теннису:

У мужчин и у женщин (это человек 12 юниоров), которые готовы пойти вперёд и повторить путь Виктории Азаренко и Максима Мирного. Множество юниоров. И многие из них уже известные - Ирина Шиманович, которая прошлым летом выиграла молодёжные Олимпийские игры в Китае. Вера Лапко. Это уже известные имена.

С какого возраста ты начала тренироваться?

Анна Кубарева, победительница первенства Республики Беларуси по теннису (до 14 лет):

С 6 лет я начала заниматься теннисом. В это же время посещала музыкальную школу. Ходила на рисование. Нужно было выбирать: чем я хочу заниматься в дальнейшем? И я решила остаться в теннисе.

Почему ты приняла такое решение: именно теннис?

Анна Кубарева, победительница первенства Республики Беларуси по теннису (до 14 лет):

Изначально я хотела пойти в футбол. У меня отец и брат футболисты и потому хотелось также заняться этим. Но папа настаивал, чтобы я выбрала что-нибудь из женского спорта, если уж так хочу уйти в спорт, и я выбрала теннис.

С какого возраста можно рассматривать ребёнка как будущего олимпийца?

Юрий Галкин, начальник отдела спортивной работы и международного сотрудничества РОО «Белорусская теннисная Федерация»:

Всё зависит не от способностей, а от развития ребёнка. Есть дети, которые в 4 года очень развитые, подвижные, спортивные. Тут, скорее, важны скоростные качества, хорошая координация, быстрая реакция…