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Матчем между «Днепром» и БАТЭ завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу

02 сентября 2024 13:00
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Матчем между «Днепром» и БАТЭ завершился 20-й тур чемпионата страны по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матчем между «Днепром» и БАТЭ завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу-1

Выявить соперника дружины не смогли, подписав мир – 1:1. Оба взятия ворот произошли в первом тайме. На 21-й минуте отличились хозяева. А затем перед антрактом гости воспользовались оплошностью соперника. Могилевчане прервали серию поражений в главном национальном турнире. На данный момент в чемпионате лидирует «Неман». Далее идет «Торпедо». Третье место делят два динамо. Но минское имеет в запасе минимум 4 встречи.

# Футбол Беларуси

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