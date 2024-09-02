Матчем между «Днепром» и БАТЭ завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Матчем между «Днепром» и БАТЭ завершился 20-й тур чемпионата страны по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выявить соперника дружины не смогли, подписав мир – 1:1. Оба взятия ворот произошли в первом тайме. На 21-й минуте отличились хозяева. А затем перед антрактом гости воспользовались оплошностью соперника. Могилевчане прервали серию поражений в главном национальном турнире. На данный момент в чемпионате лидирует «Неман». Далее идет «Торпедо». Третье место делят два динамо. Но минское имеет в запасе минимум 4 встречи.