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Хоккей. Белорусские клубы провели заключительные товарищеские матчи перед стартом экстралиги

02 сентября 2024 14:52
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Белорусские клубы провели заключительные товарищеские матчи перед стартом экстралиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорусские клубы провели заключительные товарищеские матчи перед стартом экстралиги-1

Действующий обладатель золота «Металлург» мерился силами с «Могилевом». Счет в первом периоде открыли гости. Ответ «сталевары» готовили долго. Но во втором отрезке фаворит все же сумел нанести точный бросок. В дальнейшем инициатива переходила от одного к другому. Финальная сирена зафиксировала викторию «Металлурга» 3:2. С аналогичным счетом «Брест» переиграл «Авиатор».

# Хоккей Беларуси

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