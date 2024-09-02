Хоккей. Белорусские клубы провели заключительные товарищеские матчи перед стартом экстралиги

Действующий обладатель золота «Металлург» мерился силами с «Могилевом». Счет в первом периоде открыли гости. Ответ «сталевары» готовили долго. Но во втором отрезке фаворит все же сумел нанести точный бросок. В дальнейшем инициатива переходила от одного к другому. Финальная сирена зафиксировала викторию «Металлурга» 3:2. С аналогичным счетом «Брест» переиграл «Авиатор».