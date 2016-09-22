В Доме футбола 22 сентября прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси

Новости Беларуси. В Доме футбола 22 сентября состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии национального Кубка. В среду определились все клубы, составившие топовую восьмерку. Никто из фаворитов из обоймы не выпал за исключением разве что мозырской «Славии», которая пропустила дальше стоящий ниже по рангу «Гомельжелдортранс».

На следующем отрезке судьба свела гомельчан с солигорским «Шахтером». Действующему обладателю трофея – «Торпедо-БелАЗ» – повезло. Жодинцы сыграют со «Слуцком». Финалист прошлого розыгрыша БАТЭ поспорит с «Минском», а столичные динамовцы проверят на прочность своих тезок из Бреста.

Впрочем, сейчас все упомянутые клубы вряд ли думают о кубковых матчах 1/4, ведь они намечены аж на март 2017 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».