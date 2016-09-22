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Белорусские паралимпийцы 22 сентября прилетают домой

22 сентября 2016 06:00
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Новости Беларуси. Возвращение с триумфом. 22 сентября в Минск из жаркой Бразилии прибывают белорусские паралимпийцы.

В копилке нашей сборной 10 медалей, 8 из них – высшей пробы.

6 золотых и 1 бронзовую медаль завоевал пловец Игорь Бокий. Он стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Рио. По итогам двух Паралимпиад в Лондоне и Рио у Бокия уже 13 медалей.

Также по одному золоту в Бразилии завоевали пловец Владимир Изотов и фехтовальщик-колясочник Андрей Праневич.

Еще одна бронза на счету метателя копья Александра Трипутя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Паралимпийские игры

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