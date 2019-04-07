«Показать свои умения в деле». Брестчан познакомят с 15 видами спорта из программы II Европейских игр

Новости Беларуси. Акция «Вперед к Европейским играм!» стартовала в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она будет проходить три воскресенья подряд.

Брестчан и гостей города познакомят со всеми 15 видами спорта из программы грядущего форума. Причем не в спортивном зале, а прямо на главной площади города.

7 апреля горожанам свое мастерство показали акробаты, батутисты, боксеры, каратисты и борцы. Всего 9 видов. Показательные номера исполнили юные спортсмены и участники международных соревнований. О своих победах на европейской арене рассказали и титулованные спортсмены.

Александр Козубовский, двукратный чемпион мира по гребле академической:

Будет присутствовать большое количество людей. Беларусь в состоянии принять столько гостей, участников, я считаю, для Беларуси – это отличный новый виток.

Даниил Полетило, житель Бреста:

Мне понравились боксеры, потому что это тренированные ребята, которые могут защитить себя и показать свои умения в деле.

Юрий Полетило, житель Бреста:

Нам очень понравились выступления наших ребят. И, если моя семья захочет увидеть Европейские игры, я думаю, мы обязательно их посетим.