Прямой эфир

«Показать свои умения в деле». Брестчан познакомят с 15 видами спорта из программы II Европейских игр

07 апреля 2019 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Акция «Вперед к Европейским играм!» стартовала в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она будет проходить три воскресенья подряд.

«Показать свои умения в деле». Брестчан познакомят с 15 видами спорта из программы II Европейских игр-1

«Показать свои умения в деле». Брестчан познакомят с 15 видами спорта из программы II Европейских игр-3

Брестчан и гостей города познакомят со всеми 15 видами спорта из программы грядущего форума. Причем не в спортивном зале, а прямо на главной площади города.

«Показать свои умения в деле». Брестчан познакомят с 15 видами спорта из программы II Европейских игр-6

7 апреля горожанам свое мастерство показали акробаты, батутисты, боксеры, каратисты и борцы. Всего 9 видов. Показательные номера исполнили юные спортсмены и участники международных соревнований. О своих победах на европейской арене рассказали и титулованные спортсмены.

«Показать свои умения в деле». Брестчан познакомят с 15 видами спорта из программы II Европейских игр-9

Александр Козубовский, двукратный чемпион мира по гребле академической:
Будет присутствовать большое количество людей. Беларусь в состоянии принять столько гостей, участников, я считаю, для Беларуси – это отличный новый виток.

«Показать свои умения в деле». Брестчан познакомят с 15 видами спорта из программы II Европейских игр-12

Даниил Полетило, житель Бреста:
Мне понравились боксеры, потому что это тренированные ребята, которые могут защитить себя и показать свои умения в деле.

«Показать свои умения в деле». Брестчан познакомят с 15 видами спорта из программы II Европейских игр-15

Юрий Полетило, житель Бреста:
Нам очень понравились выступления наших ребят. И, если моя семья захочет увидеть Европейские игры, я думаю, мы обязательно их посетим.

«Показать свои умения в деле». Брестчан познакомят с 15 видами спорта из программы II Европейских игр-18

Напомним, именно Брест первым из городов Беларуси примет эстафету огня Европейских игр. «Пламя мира» прибудет в областной центр 12 мая. 

«Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр

# Европейские игры # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азаренко обыграла Кербер и вышла в финал турнира Monterrey Open
07 апреля 2019 09:04

Азаренко обыграла Кербер и вышла в финал турнира Monterrey Open

«Проходная пешка». В Минске проходит турнир по шахматам среди самых маленьких
06 апреля 2019 20:45

«Проходная пешка». В Минске проходит турнир по шахматам среди самых маленьких

Анатолий Симончик о Кубке «Стайки-OPEN»: «Опыт международных боев – это неоценимо»
06 апреля 2019 20:32

Анатолий Симончик о Кубке «Стайки-OPEN»: «Опыт международных боев – это неоценимо»