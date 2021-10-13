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Соболенко возобновила тренировки после перенесённого коронавируса

13 октября 2021 18:53
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Новости Беларуси. Вторая ракетка мира Арина Соболенко вернулась к тренировкам после перенесенного коронавируса. Об этом белоруска сообщила в своих социальных сетях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Соболенко возобновила тренировки после перенесённого коронавируса-1

Последнюю официальную игру наша теннисистка провела больше месяца назад – 10 сентября на US Open, где уступила на стадии полуфинала. Из-за положительного теста Соболенко не смогла выступить на турнире категории 1000 в Индиан-Уэллсе, а также пролетела мимо финальной стадии Кубка Федерации-2021. Но Арина примет участие в итоговом турнире WTA, на который квалифицировалась впервые в своей карьере. Он стартует 14 ноября.  

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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