«Думаю, что не получится». Прогнозы болельщиков на игру баскетболистов «Цмокi» и «Перистери»

Новости Беларуси. Мужской баскетбольный клуб «Цмокi» играет первый матч в рамках Кубка ФИБА. Противостоит нашему чемпиону греческая дружина «Перистери», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В межсезонье гости значительно обновили состав. Из тогдашних исполнителей в строю остались только трое. Теперь по ростеру можно изучать географию. В заявке есть греки, американцы, ангольцы и албанцы. Понятно, что делалось все в угоду результату. «Перистери» хочет и готов к призовым местам. Правда, в первом туре своего чемпионата дружину настигла неудача. Несыгранность – вот чем могут воспользоваться «драконы». Перед стартом дуэли мы попросили у болельщиков сделать свой прогноз.

Я пришла посмотреть на хорошую игру, поэтому думаю, что борьба будет напряженной.

Будет напряженная борьба. Как подсказывают последние игры, я думаю, что где-то в третьей четверти команда покажет, на что способна, и в четвертой доведет матч до победы.

Думаю, что не получится. Команда больно возрастная, те ребята помоложе. И, по-моему, они еще не сыгрались как следует.