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«Думаю, что не получится». Прогнозы болельщиков на игру баскетболистов «Цмокi» и «Перистери»

13 октября 2021 18:33
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Новости Беларуси. Мужской баскетбольный клуб «Цмокi» играет первый матч в рамках Кубка ФИБА. Противостоит нашему чемпиону греческая дружина «Перистери», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Думаю, что не получится». Прогнозы болельщиков на игру баскетболистов «Цмокi» и «Перистери»-1

В межсезонье гости значительно обновили состав. Из тогдашних исполнителей в строю остались только трое. Теперь по ростеру можно изучать географию. В заявке есть греки, американцы, ангольцы и албанцы. Понятно, что делалось все в угоду результату. «Перистери» хочет и готов к призовым местам. Правда, в первом туре своего чемпионата дружину настигла неудача. Несыгранность – вот чем могут воспользоваться «драконы».  

Перед стартом дуэли мы попросили у болельщиков сделать свой прогноз.  

«Думаю, что не получится». Прогнозы болельщиков на игру баскетболистов «Цмокi» и «Перистери»-4

Я пришла посмотреть на хорошую игру, поэтому думаю, что борьба будет напряженной.  

«Думаю, что не получится». Прогнозы болельщиков на игру баскетболистов «Цмокi» и «Перистери»-7

Будет напряженная борьба. Как подсказывают последние игры, я думаю, что где-то в третьей четверти команда покажет, на что способна, и в четвертой доведет матч до победы.  

«Думаю, что не получится». Прогнозы болельщиков на игру баскетболистов «Цмокi» и «Перистери»-10

Думаю, что не получится. Команда больно возрастная, те ребята помоложе. И, по-моему, они еще не сыгрались как следует.  

«Думаю, что не получится». Прогнозы болельщиков на игру баскетболистов «Цмокi» и «Перистери»-13

Хотелось бы, чтобы она была напряженной, но все равно поддерживаем наших ребят, желаем им удачи.  

# Баскетбол # Екатерина Вандарьева # Фотофакт

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