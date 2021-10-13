Вопреки прогнозам болельщиков. Бескетболисты «Цмокі» обыграли «Перистери» в овертайме

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмокі» провел первый матч в рамках Кубка ФИБА. Противостояла нашему чемпиону греческая дружина «Перистери», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В межсезонье гости значительно обновили состав. Из тогдашних исполнителей в строю остались только трое. Теперь по ростеру можно изучать географию. В заявке есть греки, американцы, ангольцы и албанцы. Понятно, что делалось все в угоду результату. «Перистери» хочет и готов к призовым местам. Правда, в первом туре своего чемпионата дружину настигла неудача. Несыгранность – вот чем могли воспользоваться «драконы».

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Основное время противостояния завершилось вничью. Но в овертайме «Цмокі» все же «дожали» оппонента – 87:85.