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Вопреки прогнозам болельщиков. Бескетболисты «Цмокі» обыграли «Перистери» в овертайме

13 октября 2021 18:49
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмокі» провел первый матч в рамках Кубка ФИБА. Противостояла нашему чемпиону греческая дружина «Перистери», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Вопреки прогнозам болельщиков. Бескетболисты «Цмокі» обыграли «Перистери» в овертайме-1

В межсезонье гости значительно обновили состав. Из тогдашних исполнителей в строю остались только трое. Теперь по ростеру можно изучать географию. В заявке есть греки, американцы, ангольцы и албанцы. Понятно, что делалось все в угоду результату. «Перистери» хочет и готов к призовым местам. Правда, в первом туре своего чемпионата дружину настигла неудача. Несыгранность – вот чем могли воспользоваться «драконы».  

Прогнозы болельщиков на игру баскетболистов «Цмокi» и «Перистери» читайте здесь.  

Основное время противостояния завершилось вничью. Но в овертайме «Цмокі» все же «дожали» оппонента – 87:85.  

# Баскетбол # Фотофакт

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