Ice Star-2021. Победительницей в одиночном катании стала белоруска Виктория Сафонова

Наша спортсменка была вне конкуренции. Сафонова практически без ошибок исполнила запланированный контент в короткой и произвольных программах, обновив личные рекорды. И в сумме получила более 198 баллов. При этом отрыв от второго и третьего мест, которые заняли представительницы из России и Украины, довольно внушительный – 15 и 30 баллов соответственно. Виктория является обладательницей олимпийской лицензии в Пекин-2022. В мужском одиночном катании белорус Константин Милюков, также участник предстоящих Игр, в упорной борьбе уступил золото россиянину Андрею Мозалеву.