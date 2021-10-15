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Ice Star-2021. Победительницей в одиночном катании стала белоруска Виктория Сафонова

15 октября 2021 20:25
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Новости Беларуси. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова стала победительницей турнира Ice Star в женской одиночке, который проходит в Минске с 14 по 18 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Ice Star-2021. Победительницей в одиночном катании стала белоруска Виктория Сафонова-1

Наша спортсменка была вне конкуренции. Сафонова практически без ошибок исполнила запланированный контент в короткой и произвольных программах, обновив личные рекорды. И в сумме получила более 198 баллов. При этом отрыв от второго и третьего мест, которые заняли представительницы из России и Украины, довольно внушительный – 15 и 30 баллов соответственно. Виктория является обладательницей олимпийской лицензии в Пекин-2022. В мужском одиночном катании белорус Константин Милюков, также участник предстоящих Игр, в упорной борьбе уступил золото россиянину Андрею Мозалеву.  

# Фигурное катание # Константин Милюков # Виктория Сафонова # Андрей Мозалев # Фотофакт

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