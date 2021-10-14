Экстралига. Хоккеисты «Юности» всухую обыграли «Химика». Другие итоги матчей

Новости Беларуси. 14 октября состоялись три поединка чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Действующий чемпион минская «Юность» после второго проигрыша в сезоне от «Витебска» отправилась в гости к новополоцкому «Химику», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева со старта начали проявлять инициативу, но шайба все не летела по назначению, зато гости раскатывались почти половину первого периода. После минчане начали набирать обороты и скорости, острые моменты буквально закольцевали ворота новополоччан. На 14-й минуте игры «Юность» буквально впихнула первую шайбу. Отличился Егор Иванов.