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Экстралига. Хоккеисты «Юности» всухую обыграли «Химика». Другие итоги матчей

14 октября 2021 22:06
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Новости Беларуси. 14 октября состоялись три поединка чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Действующий чемпион минская «Юность» после второго проигрыша в сезоне от «Витебска» отправилась в гости к новополоцкому «Химику», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева со старта начали проявлять инициативу, но шайба все не летела по назначению, зато гости раскатывались почти половину первого периода. После минчане начали набирать обороты и скорости, острые моменты буквально закольцевали ворота новополоччан. На 14-й минуте игры «Юность» буквально впихнула первую шайбу. Отличился Егор Иванов.

Экстралига. Хоккеисты «Юности» всухую обыграли «Химика». Другие итоги матчей-1

Отметим, что «Химик» довольно стойко сопротивлялся, на перерыв дружины уходили со счетом 1:0 в пользу «Юности». Далее подопечные Евгения Есаулова стали играть более выигрышно. Во втором периоде отметились Иван Фищенко и Дмитрий Арсенюк. В последней трети минчане продолжили атаковать, четвертую шайбу в игре записал на свой счет Алексей Виноградов, а пятую – Андрей Павленко.

Экстралига. Хоккеисты «Юности» всухую обыграли «Химика». Другие итоги матчей-4

5:0 – итог встречи. «Юность» победила.

# Хоккей Беларуси # Егор Иванов # Евгений Есаулов # Иван Фищенко # Дмитрий Арсенюк # Андрей Павленко # Алексей Виноградов # Фотофакт

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