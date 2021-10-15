Волейбол. Солигорский «Шахтёр» прошёл во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Сыграны все ответные матчи первого раунда квалификации волейбольной Лиги чемпионов среди мужчин сезона-2021/2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сыграны все ответные матчи первого раунда квалификации волейбольной Лиги чемпионов среди мужчин сезона-2021/2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На старт турнира вышли 16 команд. Солигорский «Шахтер» выиграл оба поединка и смог пройти во второй раунд, где нашей команде будет противостоять болгарский «Хебар». Кроме этого матча состоится еще три встречи.
Первые матчи второго раунда квалификации пройдут в период с 21 по 26 октября.