Новости Беларуси. Во второй раз победить не получилось. Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Германии в товарищеском матче. Таким образом, хозяева льда взяли реванш за поражение 7 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

8 мая подопечные Михаила Захарова выглядели блекло. У нас не получалось практически ничего. Достаточно взглянуть на статистику после первого тайма: всего три броска. А вот немцы угрожали воротам 13 раз, и один выстрел в итоге достиг цели.