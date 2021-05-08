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Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Германии в товарищеском матче

08 мая 2021 20:39
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Новости Беларуси. Во второй раз победить не получилось. Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Германии в товарищеском матче. Таким образом, хозяева льда взяли реванш за поражение 7 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Германии в товарищеском матче-1

8 мая подопечные Михаила Захарова выглядели блекло. У нас не получалось практически ничего. Достаточно взглянуть на статистику после первого тайма: всего три броска. А вот немцы угрожали воротам 13 раз, и один выстрел в итоге достиг цели.

Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Германии в товарищеском матче-4

После антракта белорусы статистику выровняли, но не счет, а в заключительном отрезке Дэнни Тэйлор капитулировал и во второй раз. Германия сильнее – 2:0. Вчера победа была за нами - 4:1.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Дэнни Тэйлор # Фотофакт

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