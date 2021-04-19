Художественная гимнастика. Белоруски завоевали 8 медалей на этапе Кубка мира

В копилке нашей команды восемь медалей, пять из них – в отдельных видах. Так, Алина Горносько завоевала золото в упражнении с лентой, а также две бронзы в композициях с мячом и булавами. В активе Анастасии Салос две бронзовые медали – в многоборье и упражнении с обручем.

Полный комплект наград у наших групповичек: золото в композиции с обручами и булавами, серебро в упражнении с пятью мячами, а также бронза в многоборье.