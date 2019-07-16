«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают получать заслуженные поздравления, благодарности и гонорары, которые смогли завоевать на II Европейских играх в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз в ракурсе Министерства спорта и туризма оказались наши национальные команды по спортивной акробатике. Напомним, золотыми медалями нас порадовали женское трио и батутисты, во главе с олимпийским чемпионом Владом Гончаровым.

Две бронзы в общую копилку принесла и наша спортивная гимнастика, а точнее 15-летняя Анастасия Алистратова и Андрей Лиховицкий. Порадовали белорусских болельщиков и лучники. Это огромная честь и мотивация – отметили виновники торжества.

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Девочки были в хорошей форме. Были завоеваны олимпийские лицензии. Надеемся только на успешный результат.

Анастасия Алистратова, бронзовый призер II Европейских игр:

Я хочу завоевать лицензию в Токио-2020 и попытаться завоевать какую-нибудь медаль.

Карина Сандович, победительница II Европейских игр:

И зал, и атмосфера, все-таки ты в своей стране – тебя все поддерживают. Это, конечно, помогает выступать.

На минском мультифоруме белорусские акробаты взяли 6 наград из 6 возможных. Поскольку эта дисциплина не входит в ряд олимпийских, II Европейские игры стали для спортсменов главным событием четырёхлетия.

Ольга Мельник, победительница II Европейских игр:

Эта победа была очень значимая для нас, потому что мы как не олимпийский вид спорта, для нас это, по сути, и была Олимпиада. Взять золото и две бронзы – 3 из 3 – это дорогого стоит. Это был усердный труд.