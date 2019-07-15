Юрий Моисевич о молодёжном ЧЕ-2019: «Все медали завоёвывались в прекрасной интересной борьбе»

Новости Беларуси. Пять медалей, две из которых золотые, а также два национальных рекорда – такой дорогой багаж привезли наши легкоатлеты с молодежного чемпионата Европы, который завершился Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медали наивысшей пробы в белорусскую копилку положила действующая чемпионка Европы в беге с барьерами Эльвира Герман. В прыжках в высоту не было равных Максиму Недосекову. В метании молота у девушек серебро досталось Анастасии Масловой. Бронзовые награды завоевали в тройном прыжке Виолетта Скворцова и в метании копья Алексей Котковец (белорус отправил снаряд на 82 метра и 46 сантиметров, и это новый национальный рекорд среди молодежи).

14 июля триумфаторы вернулись на родину. Их ожидал теплый и цветочный прием. Эльвира Герман о золоте молодёжного ЧЕ-2019: в финальном забеге полька поджимала меня, заставила показать такой результат Максим Недосеков: если без эмоций я прыгнул 2,29, что будет с эмоциями, даже сложно представить Однако это не последний турнир, где выступят наши ребята. Несмотря на лето, им предстоит готовиться к двум весьма престижным турнирам, которые пройдут осенью. В начале сентября Минск впервые примет матчевую встречу Европа –США, а после всех сильнейших атлетов мира ждет планетарный форум в Дохе.

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

Пошли такие уже, будем так говорить, первые маленькие результатики. И при том, что мы проиграли там несколько сотых, мы были близки к медали в эстафете. Конечно, хорошие слова можно сказать обо всех наших призерах. Все медали завоевывались в прекрасной интересной борьбе. Определенное шоу даже было с Максимом Недосековым – борьба с британцем. Стадион был приятно удивлен. Этот состав будет пополнять основной состав. Естественно, без резерва по-серьезному рассчитывать ни на что нельзя.