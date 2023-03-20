«Хорошо, что СТВ приехало, они вместе с нами стояли у истоков». ХК «Юность-Минск» исполнилось 20 лет

За свою многолетнюю историю «Юность» отметилась 19 трофеями. И это рекорд. Помимо этого, школа команды была и остается поставщиком кадров высочайшего уровня. Среди воспитанников клуба обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, победители и призеры мировых и европейских чемпионатов.

Сергей Солонец, первый генеральный директор ХК «Юность»:

Отмечаем юбилей, очень много за все 20 лет произошло. Вот хорошо, что «Столичное телевидение» приехало, они вместе с нами стояли у истоков этого клуба. За 20 лет много сделано, «Юность» создала себя имидж в хоккее, создала себе репутацию. Я желаю, чтобы нынешнее поколение и хоккеистов, и руководителей, и детей, которые здесь занимаются, поддерживали этот имидж.