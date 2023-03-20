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«Хорошо, что СТВ приехало, они вместе с нами стояли у истоков». ХК «Юность-Минск» исполнилось 20 лет

20 марта 2023 13:50
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Новости Беларуси. Самый титулованный хоккейный клуб в Беларуси отпраздновал юбилей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минской «Юности» исполнилось 20 лет. В честь знаменательной даты был организован товарищеский матч между звездами столичной дружины и командой Президента.  

«Хорошо, что СТВ приехало, они вместе с нами стояли у истоков». ХК «Юность-Минск» исполнилось 20 лет-1

За свою многолетнюю историю «Юность» отметилась 19 трофеями. И это рекорд. Помимо этого, школа команды была и остается поставщиком кадров высочайшего уровня. Среди воспитанников клуба обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, победители и призеры мировых и европейских чемпионатов.  

«Хорошо, что СТВ приехало, они вместе с нами стояли у истоков». ХК «Юность-Минск» исполнилось 20 лет-4

Сергей Солонец, первый генеральный директор ХК «Юность»:  
Отмечаем юбилей, очень много за все 20 лет произошло. Вот хорошо, что «Столичное телевидение» приехало, они вместе с нами стояли у истоков этого клуба. За 20 лет много сделано, «Юность» создала себя имидж в хоккее, создала себе репутацию. Я желаю, чтобы нынешнее поколение и хоккеистов, и руководителей, и детей, которые здесь занимаются, поддерживали этот имидж.  

«Хорошо, что СТВ приехало, они вместе с нами стояли у истоков». ХК «Юность-Минск» исполнилось 20 лет-7

Отметим, что «Юность» до сих пор продолжает свои победные традиции. Столичный клуб стал одним из первых коллективов, который вышел в полуфинал нынешнего розыгрыша Кубка Президента, четырежды обыграв «Витебск».  

«Хорошо, что СТВ приехало, они вместе с нами стояли у истоков». ХК «Юность-Минск» исполнилось 20 лет-10

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# Хоккей Беларуси # Сергей Солонец # Фотофакт

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