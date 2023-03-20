«Энергетик» с победы стартовал в чемпионате Беларуси по футболу. Действующий обладатель серебра в дебютном противостоянии был сильнее «Слуцка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Зрители увидели только один точный удар. Его на 33-й минуте нанес Илья Грищенко. С аналогичным результатом «Сморгонь» взяла верх над «Белшиной». Таким образом, все фавориты одержали синхронные виктории. Национальное первенство взяло паузу, уступив место сборным.