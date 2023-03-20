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Соболенко сохранила вторую позицию в генеральной классификации WTA

20 марта 2023 12:56
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Женская теннисная ассоциация представила обновленный мировой рейтинг. Арина Соболенко, несмотря на поражение от менее звездной оппонентки, сохранила вторую позицию в генеральной классификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко сохранила вторую позицию в генеральной классификации WTA-1

Сама же Рыбакина закрепилась в топ-10, переместившись на седьмую строку. Виктория Азаренко сделала два шага назад. Отныне она 16-я ракетка планеты. Александра Саснович тоже с минусом. Теннисистка идет 45-й. Поднялась разве что Ирина Шиманович. Спортсменка 221-я в мире.

В мужской табели о рангах лучший из белорусских теннисистов Илья Ивашко занимает 80-е место.

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# Теннис # Арина Соболенко # Елена Рыбакина # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Фотофакт

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