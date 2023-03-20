Соболенко сохранила вторую позицию в генеральной классификации WTA

Женская теннисная ассоциация представила обновленный мировой рейтинг. Арина Соболенко, несмотря на поражение от менее звездной оппонентки, сохранила вторую позицию в генеральной классификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сама же Рыбакина закрепилась в топ-10, переместившись на седьмую строку. Виктория Азаренко сделала два шага назад. Отныне она 16-я ракетка планеты. Александра Саснович тоже с минусом. Теннисистка идет 45-й. Поднялась разве что Ирина Шиманович. Спортсменка 221-я в мире.

В мужской табели о рангах лучший из белорусских теннисистов Илья Ивашко занимает 80-е место.