Хороший старт для спортивного года: самые запоминающиеся моменты XV Рождественского турнира

Новости Беларуси. И еще об одном событии новогодних дней – Рождественском турнире для любителей хоккея. 7 января состоялся финал, в котором команда Президента Беларуси обыграла сборную России со счетом 8:5 и стала победителем Рождественского турнира в 12 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В активе главы государства в финальном матче – гол и две результативные передачи. Но спортивная составляющая – хоть и базовая, немаловажная, но все-таки не определяющая. Ведь Рождественский турнир любителей хоккея – это в первую очередь праздник. Праздник во всех его проявлениях. И наслаждаются им все: и участники, и гости.

Мастер-класс юным хоккеистам от гостей Рождественского турнира – тот самый момент, когда чувствуется связь поколений. Свои умения словак Йозеф Штумпел рад не только показывать зрителям, но и передавать молодежи. Йозеф Штумпел: «Самое главное – чтобы хорошие игроки сюда приезжали и показывали, как им нравится хоккей» За 15 лет Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси принял много зарубежных команд и звезд с мировым именем.

Здесь гостили и Уэйн Грецки, и Фил Эспозито, и Владислав Третьяк. В этом году радовали публику и молодых спортсменов звезды НХЛ – Дайнюс Зубрус, Андрей Николишин, Дмитрий Христич.

Неслучайно Рождественский турнир называют неофициального чемпионатом мира среди любителей. Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия» В юбилейный год и – особый формат соревнований. Вместо 8 команд – 12. Популярность турнира растет. И конкуренция между сборными.

В этом году дебютантами стали ледовые дружины Балтии и Международной федерации хоккея. Остальные гости в Минске уже не в первый раз. Если для Китая езда по белорусскому льду всего во второй раз, то для финов и швейцарцев – уже в 13-ый. «Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами Пять дней, чтобы определить сильнейшего! За это время зрители успевают насладиться всеми красками игры. Да и болеть научились красиво и эффектно.

Хоккеисты дарят зрелище, а трибуны – поддержку.

Белорусы – рекордсмены по числу завоеванных титулов турнира. Всего трижды они завоевывали второе место. Все остальные разы – только первое. Команда сильная.

И особый статус ей добавляет участие Александра Лукашенко. До недавнего времени белорусский Президент был единственным в мире главой государства и одновременно игроком действующей хоккейной команды. Потом эту практику стали перенимать другие лидеры стран.

Финал стал настоящим украшением этого праздника любительского хоккея. Сошлись два сильнейших спортивных противника – команда Президента Беларуси и сборная России.

На начало игры у хозяев соревнований было 11 кубков, у а россиян – три. Последний был в 2015. Давненько. Поэтому матч вышел особенным. Каждый период – напряженный контактный хоккей. И по несколько за 20-минутку.

Итоговый счет – 8:5. Команда Президента снова одержала верх в финале. Главный трофей Рождественского турнира снова останется в Минске. Лучшими игроками решающей игры стали россиянин Сергей Арекаев и беларус Игорь Брикун.

Бронзовыми призерами Рождественского турнира стали хоккеисты Финляндии. В матче за третье место они одолели команду Объединенных Арабских Эмиратов – 6:3. С каждым годом играть с хоккеистами ОАЭ – в этой стране нет льда и снега – все сложнее. Они заметно прибавили в мастерстве. В этом есть заслуга белорусских специалистов, передающим свой опыт арабским коллегам.

Во время церемонии награждения определили и лучших игроков по амплуа. Призы вручил Президент Беларуси. Лучшим вратарем признан Алексей Егоров (Россия). Защитником – Даниэль Корсо (Беларусь). Нападающим – Тони Макиахо (Финляндия), лучшим бомбардиром турнира стал Павел Белый (Беларусь).

Вместе со взрослыми игроками призы и медали получали и участники «Золотой шайбы». Команда «Грифоны» победила в финале со счетом 10:3 соперников из «Сокола». Бронзовым призером молодежных соревнований стала команда «Атлант». Турнир «Золотая шайба» возрожден в 1997 году по инициативе Александра Лукашенко.

Это настоящая кузница кадров для белорусского хоккея. Делить лед с прославленными игроками для юных хоккеистов – дополнительный импульс тренироваться.

Спортивный имидж страны-хозяйки спортивных соревнований на высоте. У нас международные турниры проходят на высоком уровне. Это касается и Рождественского турнира, который вот уже 15 лет приятно удивляет и публику, и хоккеистов.