«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Новости Беларуси. Они улетели, но обещали вернуться. 8 января Минск прощался с участниками XV Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный трофей этого неофициального чемпионата мира остается у нас. В финальном матче команда Президента Беларуси оказалась сильнее российских хоккеистов. Итоговый счет 8:5. Это был настоящий ледовый поединок, за которым следили не только в Беларуси. О настоящих мужских эмоциях корреспондент Яна Шипко.

На посадку своих рейсов хоккеисты спешат с улетными эмоциями. У Томмазо даже клюшка, кажется, еще не остыла от жарких баталий, и специальный приз не упакованы – как самый дорогой груз.

Томазо Теофооли, игрок сборной Международной федерации хоккея:

Это приз в номинации «Лучший игрок матча» во время нашей последней игры с Балтией. Это меня очень удивило, потому что обычно защитники не становятся лучшими игроками.

Впрочем, Рождественский турнир удивлять любит и умеет. Томмазо – игрок-любитель, при этом опытный спортивный функционер в Италии. Томмазо Теофоли: «Беларусь – поистине хоккейная страна» Потому его интерес льдом не ограничивался. На семинарах в рамках турнира будущее хоккея обсуждалось с мировым размахом.

Яна Шипко, СТВ:

В национальном аэропорту сегодня как никогда много пассажиров с крупногабаритным багажом. Участники Рождественского турнира разлетаются в разные уголки мира. Ну а в багаже впечатлений увозят с собой приятное послевкусие от невероятного спортивного праздника.

Андрэ Нусбаум, игрок сборной Швейцарии:

Я здесь впервые, и мне все очень понравилось, супер-турнир! Организация идеальная, все четко, милые люди, красивая страна. А больше всего меня впечатлило посещение детского дома. Были рады доставить детям радость.

Массимо Ямуши, игрок сборной Швейцарии:

Больше всего мне нравится организация турнира: все на высшем уровне. А также я рад возможности открыть для себя новые места, познакомиться с игроками из стольких стран. Такие мероприятия очень важны для хоккейного духа и для молодых игроков.

Уже не первый год спутник турнира – финал «Золотой шайбы». Для юных игроков делить лед с прославленными профи – сильнейшая мотивация. В этом году победа досталась столичным «Грифонам».

Турнир выдался одним из самых сильных по уровню за всю историю, финальная игра тому подтверждение. Практически традиционный соперник наших в финале – Россия – не смог вырвать победу. Счет 8:5, и главный трофей в 12-й раз остается дома.

В разные годы на турнире гостили и Уэйн Гретцки, и Фил Эспозито. В 2019 году на минский лед в качестве игроков вышли звезды НХЛ. Дайнюс Зубрус, Андрей Николишин, Дмитрий Христич здорово усилили свои сборные, а заодно дали мастер-класс подрастающей смене. Словак Йозеф Штумпел – не чужая нам хоккейная легенда, ведь выступал за минское «Динамо» восемь лет назад.

Йозеф Штумпел, игрок сборной Словакии:

Минск очень поменялся, я здесь семь лет не был. Йозеф Штумпел: «Самое главное – чтобы хорошие игроки сюда приезжали и показывали, как им нравится хоккей» Хоккейный праздник наверняка запомнится и болельщикам.

Колоссальную поддержку ощущали не только хозяева турнира. Еще бы – когда в командах играют такие звезды, пусть и ветераны, красивая игра обеспечена.

Джума аль-Дахери, игрок сборной ОАЭ:

Хотели поблагодарить фанатов за невероятную поддержку на протяжении всего турнира. Для нашей страны участие здесь – прежде всего отличный опыт. В этом году с нами новые игроки, и многие начали играть и повысили свой уровень именно благодаря участию здесь. Белорусы очень гостеприимные. Для меня честь играть здесь. И лично я надеюсь приехать сюда уже в качестве туриста с моей семьей, возможно, даже летом. Сборная Арабских Эмиратов на четвертом месте, после финнов. Бронзу они однажды завоевывали. Однако для них главная победа – импульс для развития хоккея в своей стране, который получают здесь.

Халед аль-Кубейси, менеджер сборной ОАЭ:

Для нашего хоккея очень важно поддержать связь с Беларусью. Мы заинтересованы в развитии хоккея, чтобы молодежь также начинала играть. Здесь потрясающая арена и атмосфера. Потому мы стараемся каждый год приезжать.