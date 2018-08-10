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Белоруска Эльвира Герман стала чемпионкой Европы по лёгкой атлетике‍

10 августа 2018 07:54
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Новости Беларуси. Наша легкоатлетка накануне была лучшей в барьерном беге на 100 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белоруска Эльвира Герман стала чемпионкой Европы по лёгкой атлетике‍-1

На дистанции ей удалось обойти более опытных конкуренток. В послужном списке спортсменки ранее уже были медали и победы на юниорских и молодёжных топ-форумах. Но нынешний успех стал первым на таком серьезном уровне.

Белоруска Эльвира Герман стала чемпионкой Европы по лёгкой атлетике‍-4

Со знаменательной победой Эльвиру Герман поздравил Президент Александр Лукашенко.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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