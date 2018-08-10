Белоруска Эльвира Герман стала чемпионкой Европы по лёгкой атлетике‍

Новости Беларуси. Наша легкоатлетка накануне была лучшей в барьерном беге на 100 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дистанции ей удалось обойти более опытных конкуренток. В послужном списке спортсменки ранее уже были медали и победы на юниорских и молодёжных топ-форумах. Но нынешний успех стал первым на таком серьезном уровне.