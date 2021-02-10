Хоккейный турнир в Нур-Султане. Сборная Беларуси уступила Казахстану

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала на турнире «Qazaqstan Hockey Open». 10 февраля наша команда уступила хозяевам соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала на турнире «Qazaqstan Hockey Open». 10 февраля наша команда уступила хозяевам соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первую шайбу белорусы пропустили уже на девятой минуте. Не прошло и 20 секунд, как казахстанцы отличились во второй раз. В следующем периоде картина не изменилась. Сначала Дэнни Тэйлор немного запутался в воротах, из-за чего шайба влетела в нашу сетку почти без сопротивления. А затем Франсис Паре своими руками сделал пас точно на клюшку сопернику, который не упустил возможность забросить снова.
В финальной трети наши усилиями Дроздова и Ногачева слегка сократили разрыв, но спасаться было уже поздно. В итоге 5:2 – Казахстан сильнее.
11 февраля команда Беларуси проведет второй матч на турнире – в соперниках олимпийская сборная России.