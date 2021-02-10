Хоккейный турнир в Нур-Султане. Сборная Беларуси уступила Казахстану

Первую шайбу белорусы пропустили уже на девятой минуте. Не прошло и 20 секунд, как казахстанцы отличились во второй раз. В следующем периоде картина не изменилась. Сначала Дэнни Тэйлор немного запутался в воротах, из-за чего шайба влетела в нашу сетку почти без сопротивления. А затем Франсис Паре своими руками сделал пас точно на клюшку сопернику, который не упустил возможность забросить снова.