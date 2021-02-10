Прямой эфир

Хоккейный турнир в Нур-Султане. Сборная Беларуси уступила Казахстану

10 февраля 2021 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала на турнире «Qazaqstan Hockey Open». 10 февраля наша команда уступила хозяевам соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейный турнир в Нур-Султане. Сборная Беларуси уступила Казахстану -1

Первую шайбу белорусы пропустили уже на девятой минуте. Не прошло и 20 секунд, как казахстанцы отличились во второй раз. В следующем периоде картина не изменилась. Сначала Дэнни Тэйлор немного запутался в воротах, из-за чего шайба влетела в нашу сетку почти без сопротивления. А затем Франсис Паре своими руками сделал пас точно на клюшку сопернику, который не упустил возможность забросить снова.

Хоккейный турнир в Нур-Султане. Сборная Беларуси уступила Казахстану -4

В финальной трети наши усилиями Дроздова и Ногачева слегка сократили разрыв, но спасаться было уже поздно. В итоге 5:2 – Казахстан сильнее.

Хоккейный турнир в Нур-Султане. Сборная Беларуси уступила Казахстану -7

11 февраля команда Беларуси проведет второй матч на турнире – в соперниках олимпийская сборная России.

# Хоккей Беларуси # Дэнни Тэйлор # Франсис Паре # Иван Дроздов # Евгений Ногачев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный судья ЧБ по троеборью в помещении: мы стараемся максимально расширить формат соревнований
10 февраля 2021 15:06

Главный судья ЧБ по троеборью в помещении: мы стараемся максимально расширить формат соревнований

Егор Герасимов проиграл Аслану Карацеву и покинул турнир в Австралии
10 февраля 2021 12:21

Егор Герасимов проиграл Аслану Карацеву и покинул турнир в Австралии

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open
10 февраля 2021 12:03

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open