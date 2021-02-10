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Егор Герасимов проиграл Аслану Карацеву и покинул турнир в Австралии

10 февраля 2021 12:21
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Новости Беларуси. Для Егора Герасимова турнир в Австралии окончен, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке за выход в 1/16 наш теннисист в трех сетах без шансов уступил российскому спортсмену Аслану Карацеву – 0:6, 1:6, 0:6.  

Егор Герасимов проиграл Аслану Карацеву и покинул турнир в Австралии-1

На предыдущей стадии Герасимов оказался сильнее американца Бенуа Пера – 6:2, 2:6, 7:6, 7:5.

# Теннис # Егор Герасимов # Аслан Карацев # Фотофакт

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