Егор Герасимов проиграл Аслану Карацеву и покинул турнир в Австралии

Новости Беларуси. Для Егора Герасимова турнир в Австралии окончен, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке за выход в 1/16 наш теннисист в трех сетах без шансов уступил российскому спортсмену Аслану Карацеву – 0:6, 1:6, 0:6.