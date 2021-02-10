Главный судья ЧБ по троеборью в помещении: мы стараемся максимально расширить формат соревнований

Новости Беларуси. Два дня манежной езды, после кросс и в заключительный – конкур. Такова программа чемпионата страны по троеборью в помещениях, который стартовал в Ратомке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Два дня манежной езды, после кросс и в заключительный – конкур. Такова программа чемпионата страны по троеборью в помещениях, который стартовал в Ратомке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Традиционно турнир в таком формате проходит зимой. В заявочном протоколе значатся более 60 дуэтов, среди которых и наши лидеры Марина Иванова, Александр Фоминов и Александр Зеленко. Эти ребята настраиваются на квалификационный олимпийский турнир в Польше, который запланирован на апрель, и отечественный старт является этапом подготовки.
У белорусов в троеборье есть два олимпийских пропуска, их обладатели Фоминов и Зеленко. Но лицензии необходимо подтвердить на ближайшем международном старте. Иванова также выполнила олимпийский норматив и также готовится повторить свое достижение.
В среду в Ратомке состоялась манежная езда. Отрадно, что на старте соревнований между участниками развернулась острая борьба.
Владимир Краевский, главный судья соревнований:
Мы стараемся максимально расширить формат соревнований. У нас участвуют самые топовые всадники в программе четырех звезд, также молодые лошади, которые уже выступают в легком классе. Юноши (2007 год рождения и моложе), юниоры – все возрастные категории лошадей и всадников мы охватываем на соревнованиях, чтобы дать всем возможность поучаствовать в таком знаменательном событии, как чемпионат Республики Беларусь в помещении.
Отметим, что данный старт является первым в этом сезоне. Кто станет чемпионом Беларуси по троеборью, узнаем уже в эту субботу, 13 февраля.