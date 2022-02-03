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Хоккейный клуб «Вашингтон» Алексея Протаса уступил «Эдмонту»

03 февраля 2022 11:47
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Продолжаются матчи в рамках Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из них «Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе на своем льду не смог обыграть «Эдмонт». Игра завершилась в пользу гостей со счетом 5:3.  

Хоккейный клуб «Вашингтон» Алексея Протаса уступил «Эдмонту»-1

Отметим, что участие в дуэли не принимал Александр Овечкин, который попал в ковид-протокол НХЛ. Протас провел на льду 10 минут и 20 секунд и не смог отметиться результативными действиями. В нынешнем сезоне белорусский форвард выступил в 33 встречах, в которых заработал 9 баллов.  

# Хоккей # Алексей Протас # Александр Овечкин # Фотофакт

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