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До соревнований два дня. Белорусские биатлонистки провели тренировку в Национальном биатлонном центре в Китае

03 февраля 2022 11:43
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Новости Беларуси. Белорусские спортсменки провели первую тренировку в Национальном биатлонном центре в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Девушки активно готовятся к соревнованиям, которые начнутся уже 5 февраля.  

До соревнований два дня. Белорусские биатлонистки провели тренировку в Национальном биатлонном центре в Китае-1

Стартует Олимпиада смешанной эстафетой, в которой нашу страну будут представлять Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. А 8 февраля девушек ждет индивидуальная гонка.  

# Зимняя Олимпиада # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Никита Лобастов # Антон Смольский # Фотофакт

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