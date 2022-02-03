До соревнований два дня. Белорусские биатлонистки провели тренировку в Национальном биатлонном центре в Китае

Новости Беларуси. Белорусские спортсменки провели первую тренировку в Национальном биатлонном центре в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Девушки активно готовятся к соревнованиям, которые начнутся уже 5 февраля.
Новости Беларуси. Белорусские спортсменки провели первую тренировку в Национальном биатлонном центре в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Девушки активно готовятся к соревнованиям, которые начнутся уже 5 февраля.
Стартует Олимпиада смешанной эстафетой, в которой нашу страну будут представлять Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. А 8 февраля девушек ждет индивидуальная гонка.