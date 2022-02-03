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Олимпиада в Пекине. 3 февраля станет известно, кто будет факелоносцем от делегации Беларуси

03 февраля 2022 06:51
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Новости Беларуси. Официальная делегация Беларуси на Олимпийских играх в Пекине 3 февраля должна определиться с кандидатурами знаменосцев на церемонии открытия стартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Олимпиада в Пекине. 3 февраля станет известно, кто будет факелоносцем от делегации Беларуси-1

Известно, что в этой роли выступят двое представителей от национальной сборной. На зимней Олимпиаде Беларусь представят 28 спортсменов. 

Олимпиада в Пекине. 3 февраля станет известно, кто будет факелоносцем от делегации Беларуси-4

Команда продолжает обживаться в Пекине. Наши спортсмены не только полностью наладили быт, но и приступили к тренировкам.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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