Олимпиада в Пекине. 3 февраля станет известно, кто будет факелоносцем от делегации Беларуси

Новости Беларуси. Официальная делегация Беларуси на Олимпийских играх в Пекине 3 февраля должна определиться с кандидатурами знаменосцев на церемонии открытия стартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Официальная делегация Беларуси на Олимпийских играх в Пекине 3 февраля должна определиться с кандидатурами знаменосцев на церемонии открытия стартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что в этой роли выступят двое представителей от национальной сборной. На зимней Олимпиаде Беларусь представят 28 спортсменов.
Команда продолжает обживаться в Пекине. Наши спортсмены не только полностью наладили быт, но и приступили к тренировкам.