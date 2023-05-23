Новости Беларуси. Хоккейные сборные Беларуси продолжают подготовку к Кубку Будущего. Турнир, напомним, пройдет на «Чижовка-Арене» с 27 по 30 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За победу предстоит побороться двум нашим дружинам – до 20 и до 21 года – и россиянам. Тренерский штаб сейчас ищет оптимальные игровые сочетания. Тем более, что ростер постоянно меняется. Но в целом атмосфера в команде рабочая.

Егор Бориков, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:

В целом ощущения складываются хорошие, тем более из этого коллектива я много с кем знаком из ребят. Положительная атмосфера, все друг друга поддерживаем. Шутим друг над другом, это приветствуется. И в целом все хорошо.