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Хоккейные сборные Беларуси продолжают подготовку к Кубку Будущего

23 мая 2023 13:06
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Новости Беларуси. Хоккейные сборные Беларуси продолжают подготовку к Кубку Будущего. Турнир, напомним, пройдет на «Чижовка-Арене» с 27 по 30 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккейные сборные Беларуси продолжают подготовку к Кубку Будущего-1

За победу предстоит побороться двум нашим дружинам – до 20 и до 21 года – и россиянам. Тренерский штаб сейчас ищет оптимальные игровые сочетания. Тем более, что ростер постоянно меняется. Но в целом атмосфера в команде рабочая.  

Хоккейные сборные Беларуси продолжают подготовку к Кубку Будущего-4

Егор Бориков, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею: 
В целом ощущения складываются хорошие, тем более из этого коллектива я много с кем знаком из ребят. Положительная атмосфера, все друг друга поддерживаем. Шутим друг над другом, это приветствуется. И в целом все хорошо. 

Хоккейные сборные Беларуси продолжают подготовку к Кубку Будущего-7

Иван Шатило, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею: 
С «Беларуси 21» будет интересно сыграть против Михалева Андрея Александровича. Все-таки под его руководством отыграл прошлый сезон. Ну и там много друзей у меня, те же Мирослав Королев, Арсений Дерибо. Интересно будет с ними сыграть.  

# Хоккей Беларуси # Андрей Михалев # Егор Бориков # Иван Шатило # Фотофакт

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