Новости Беларуси. Хоккейные сборные Беларуси продолжают подготовку к Кубку Будущего. Турнир, напомним, пройдет на «Чижовка-Арене» с 27 по 30 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейные сборные Беларуси продолжают подготовку к Кубку Будущего. Турнир, напомним, пройдет на «Чижовка-Арене» с 27 по 30 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За победу предстоит побороться двум нашим дружинам – до 20 и до 21 года – и россиянам. Тренерский штаб сейчас ищет оптимальные игровые сочетания. Тем более, что ростер постоянно меняется. Но в целом атмосфера в команде рабочая.
Егор Бориков, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:
В целом ощущения складываются хорошие, тем более из этого коллектива я много с кем знаком из ребят. Положительная атмосфера, все друг друга поддерживаем. Шутим друг над другом, это приветствуется. И в целом все хорошо.
Иван Шатило, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:
С «Беларуси 21» будет интересно сыграть против Михалева Андрея Александровича. Все-таки под его руководством отыграл прошлый сезон. Ну и там много друзей у меня, те же Мирослав Королев, Арсений Дерибо. Интересно будет с ними сыграть.