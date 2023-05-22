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В Жлобине стартовали республиканские соревнования по гандболу «Стремительный мяч»

22 мая 2023 20:01
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Новости Беларуси. В Жлобине стартовали республиканские соревнования по гандболу «Стремительный мяч» среди парней и девушек 2009-2010 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир организован при поддержке Президентского спортивного клуба. 

В Жлобине стартовали республиканские соревнования по гандболу «Стремительный мяч»-1

В борьбу за медали соревнований вступили коллективы из всех областей Беларуси и команды из Минска, которые продемонстрировали лучшие результаты на отборочных этапах. Теперь на финальной стадии им предстоит выявить обладателей трофеев. Определять лучших юные гандболисты будут на протяжении четырех соревновательных дней. Турнир завершится 26 мая. 

# Гандбол # Фотофакт

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