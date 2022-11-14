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Белорус Вадим Мороз стал лучшим новичком недели в КХЛ

14 ноября 2022 14:54
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Вадим Мороз не устает удивлять. Он стал лучшим новичком недели в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Вадим Мороз стал лучшим новичком недели в КХЛ-1

В трех матчах дерзкий белорус сумел набрать три бомбардирских балла при показателе полезности +2. Особенно впечатляющим оказался второй ассист. Форвард, которому всего 18 лет, в одиночку объехал едва ли не всю оборону ЦСКА. Партнеру оставалось только подставить клюшку. На данный момент на счету Мороза в КХЛ 14 матчей и шесть результативных действий.

# Хоккей # Вадим Мороз # Фотофакт

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