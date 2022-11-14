Прямой эфир

Талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже станут два красных колпака Фриги

14 ноября 2022 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Организаторы летней Олимпиады и Паралимпиады 2024 года в Париже представили талисманы соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже станут два красных колпака Фриги-1

Маскотами стали два красных колпака по имени Фриги. Фригийский колпак – это древний головной убор, а также символ свободы во Франции со времен Великой французской революции. Олимпийский талисман обут в кроссовки, у паралимпийского вместо одной ноги установлен протез.  

Напомним, летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.  

# Олимпиада 2024 # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В футбольном чемпионате Беларуси состоялась жеребьёвка переходных матчей
14 ноября 2022 14:10

В футбольном чемпионате Беларуси состоялась жеребьёвка переходных матчей

Белорус Вадим Мороз признан лучшим новичком недели в КХЛ
14 ноября 2022 14:06

Белорус Вадим Мороз признан лучшим новичком недели в КХЛ

Национальная сборная Беларуси по футболу прибыла в Дубай, где пройдут заключительные матчи сезона
14 ноября 2022 14:05

Национальная сборная Беларуси по футболу прибыла в Дубай, где пройдут заключительные матчи сезона