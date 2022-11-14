Талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже станут два красных колпака Фриги

Организаторы летней Олимпиады и Паралимпиады 2024 года в Париже представили талисманы соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Маскотами стали два красных колпака по имени Фриги. Фригийский колпак – это древний головной убор, а также символ свободы во Франции со времен Великой французской революции. Олимпийский талисман обут в кроссовки, у паралимпийского вместо одной ноги установлен протез.