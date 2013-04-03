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Талисманом Чемпионата мира по хоккею в Беларуси стал зубр

03 апреля 2013 17:24
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Новости Беларуси. Обратный отсчет. 400 дней остаётся до Чемпионата мира по хоккею в Минске. Сегодня был подписан меморандум о том, что цены на услуги, как это произошло на чемпионате Европы по футболу в Украине,  в дни первенства  в нашей стране увеличиваться не будут. Известно и о том, что для обладателей  билета на хоккейный матч будет действовать безвизовый въезд в страну. Под вопросом пока остаётся только имя талисмана. 

На время Чемпионата мира в Минске утвержден безвизовый въезд для его участников и туристов, которые приобретут на хоккейный матч билет. В продаже квитки появятся уже в сентябре. 

В мае 2014-ого столица ожидает  около 80 тысяч гостей. Разрабатываются максимально удобные маршруты доставки зрителей к спортивным аренам. Для размещения болельщиков и участников только гостиниц будет задействовано почти полсотни.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Гостиничный комплекс «Юбилейный», «Турист», гостиницы «Минск»,  «Спутник» уже полностью готовы к стадии ввода. По 11 гостиницам еще ведутся у нас работы,  и к окончанию 2013 года они должны быть завершены.

Уже в этом году осенью на «Чижовка-Арене» пройдет международный турнир памяти Руслана Салея.  На площадке будут оттачивать мастерство и национальная дружина.

Талисманом  Чемпионата  в Беларуси  стал зубр. Именно представители фауны чаще всего выполняли роль символов хоккейного  мирового первенства. В этой команде есть так же  снеговик и Инопланетянин Спейси. Самое удачное решение в Финляндии — те самые Angry Birds, которые стали персонажами культовой игры. Но это пока.  Белорусам предоставлена возможность  самим придумать уникальное имя  символа и его биографию.

Вот только некоторые предложения, как назвать символ чемпионата: «Зу-Зу», «Беловежик», «Бублик»…  Впрочем, это имя должно звучать на всех языках. У разработчиков игр еще есть время, чтобы помочь  белорусскому символу прочно обосноваться  на многих носителях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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