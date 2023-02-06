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СКА победил «Мешков Брест» в центральном матче чемпионата Беларуси по гандболу

06 февраля 2023 12:24
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Минский СКА победил «Мешков Брест» в центральном матче чемпионата Беларуси по гандболу. «Армейцы», играя дома, действовали более напористо, чем оппонент, что в итоге и отразилось на результате, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

СКА победил «Мешков Брест» в центральном матче чемпионата Беларуси по гандболу-1

Хозяева были впереди уже после первого тайма – 13:10, а в итоге смогли довести свое превосходство до пяти мячей. Итог – 28:23. В рядах победителей больше остальных забросил Владислав Кривенко. Он отличился семь раз. Эта виктория позволила СКА увеличить отрыв от «Бреста» до пяти баллов.

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# Гандбол # Владислав Кривенко # Фотофакт

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