Арина Соболенко сохраняет 2-е место в теннисном рейтинге

Представлены обновленные теннисные рейтинги. Лидер женской сборной Беларуси Арина Соболенко, несмотря на то, что за семь дней не провела ни одного матча, сохранила высокое 2-е место в мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выше нашей спортсменки только Ига Свентек. Виктория Азаренко также осталась при своих и располагается на 16-й позиции. Александра Саснович одну позицию потеряла. Теперь она 38-я на планете. Что касается мужчин, то Илья Ивашко идет 74-м. Вне конкуренции остается Новак Джокович.