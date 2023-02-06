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Арина Соболенко сохраняет 2-е место в теннисном рейтинге

06 февраля 2023 13:26
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Представлены обновленные теннисные рейтинги. Лидер женской сборной Беларуси Арина Соболенко, несмотря на то, что за семь дней не провела ни одного матча, сохранила высокое 2-е место в мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко сохраняет 2-е место в теннисном рейтинге-1

Выше нашей спортсменки только Ига Свентек. Виктория Азаренко также осталась при своих и располагается на 16-й позиции. Александра Саснович одну позицию потеряла. Теперь она 38-я на планете. Что касается мужчин, то Илья Ивашко идет 74-м. Вне конкуренции остается Новак Джокович.

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# Теннис # Новак Джокович # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Ига Свентек # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

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