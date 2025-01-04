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В Рязани стартовала Гонка чемпионов с участием лыжников и биатлонистов из Беларуси и России

04 января 2025 13:55
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В Рязани стартовала Гонка чемпионов с участием сильнейших лыжников и биатлонистов из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучший результат у мужчин показал лидер нашей национальной команды Антон Смольский. Его время – 13 минут 17 секунд. Он допустил один промах на стрельбе лежа. Дмитрий Лазовский стал четвертым с двумя ошибками на стойке. В женской квалификации Анна Сола и Динара Смольская заняли 9-е и 10-е места соответственно. Далее на старт отборочных заездов вышли лыжники. По итогам квалификации будут сформированы 10 эстафетных команд на воскресенье, когда и определятся победители соревнований.

# Биатлон

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