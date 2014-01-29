Осталось 100 дней до Чемпионата мира по хоккею: насколько Минск готов?

Новости Беларуси. Обратный отсчет. Осталось ровно 100 дней до Чемпионата мира по хоккею.

29 января в Минске специалисты подвели своеобразный итог готовности к спортивному первенству. Так, ледовые арены полностью готовы к Чемпионату мира. Об этом 29 января заявил глава федерации хоккея Беларуси.

Евгений Ворсин отметил, что международные эксперты дали положительную оценку состоянию льда.

В начале февраля в Минск планируют приехать представители итальянских телекоммуникационных компаний, которые будут обсуждать нюансы телетрансляций матчей. К хоккейному мундиалю уже практически готова и гостиничная инфраструктура. К концу марта все отели смогут принять посетителей. Единовременно в них смогут разместиться 14 с половиной тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Ворсин, председатель федерации хоккея Республики Беларусь:

Помещения определены, техника приобретена, идет подбор кадров для работы в гостиницах, в кафе, в ресторанах. Отобрали мы более тысячи человек — волонтеров. Мы согласовываем с Национальными федерациями, они приезжают к нам сюда, рассматривают места их размещения. В основном всех все удовлетворяет.

В усиленном режиме в период чемпионата будут работать пограничные и таможенные службы. Время оформления иностранных гостей на границе значительно сократится. Для безвизового въезда в страну болельщикам необходимо будет предъявить билет на хоккейный матч. А те, кто прибудет на Чемпионат через Россию, должны будут иметь транзитную российскую визу. Она позволит беспрепятственно находиться в стране без наличия белорусской визы.

К Чемпионату мира по хоккею в столице осуществят два инновационных проекта. Возле железнодорожного вокзала появится автостоянка. Припарковать там можно будет уже не только такси, но и личный транспорт горожан и гостей столицы. Еще одна такая автоматизированная парковка появится на улице Бобруйской. Также к мировому первенству на Привокзальной площади появится отдельный терминал для общественного транспорта.