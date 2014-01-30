Шведские чиновники сначала перепутали аккредитацию и безвизовый режим на Чемпионате мира в Беларуси, а теперь пугают журналистов

Новости Беларуси. Представители Шведской федерации по хоккею выступили с критикой в адрес белорусских властей. Она касается требования, что журналисты, прибывшие по визам, выданным для Чемпионата мира по хоккею, якобы, не могут освещать другие события. Кристер Энглунд считает, что «это не соответствует тому обещанию, которое было дано с самого начала Международной федерации, а именно – сделать безвизовый режим для всех, кто хочет посетить ЧМ-2014». Шведские спортивные чиновники, видимо, столкнулись с трудностями перевода – безвизовый режим для всех, кто хочет посетить ЧМ, перепутав с правилами аккредитации прессы вообще для работы в Беларуси.

Журналисты, которые будут аккредитовываться на чемпионат мира, приедут к нам без виз, как и все болельщики, купившие билеты. Правила для работы СМИ в Беларуси установлены давно, равно как и в других европейских странах. А вот писать зарубежные журналисты смогут о том, что посчитают необходимым. И обо всем, что увидят в майские дни в Минске. К примеру, об еще более массовом для Беларуси празднике – Дне Победы: именно 9 мая стартует и чемпионат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.