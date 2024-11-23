Хоккейная команда Президента с победы стартовала в новом сезоне РХЛ

Шквал эмоций, азарт, захватывающее дух зрелище – полные трибуны собрал ледовый поединок 18-го сезона республиканских соревнований по хоккейной шайбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония открытия задала праздничное настроение, а уровень мероприятию – глава государства. Первый сегодня в игре. Команда Президента и команда Гродненской области 23 ноября плавили лед «Олимпик-Арены».

С первых секунд было ясно: дружины покажут красивый и зрелищный хоккей. В поединке сошлись сильные соперники: за историю чемпионата команда Президента 15 раз держала в руках кубок, а дружина Гродненской области становилась призером в 2010-м и 2012-м, в прошлом году отметила бронзовый успех.

Первая половина стартового периода прошла напряженно – в попытках нападения и усиленной защите ворот. Счет открыла дружина Президента. А после шайбы буквально сыпались в рамки, преимущественно попадали в ворота Гродненской области. Традиционно трибуны взрывались овациями при каждом появлении на льду главы государства. В игре белорусский лидер напорист и активен. На 37-й минуте Президент отдал голевую передачу и заработал первый зачетный балл в этом сезоне. Зрители ликовали, баннеры и растяжки красноречиво поддерживали белорусский хоккей.