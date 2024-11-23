Хоккейная команда Президента с победы стартовала в новом сезоне РХЛ
Шквал эмоций, азарт, захватывающее дух зрелище – полные трибуны собрал ледовый поединок 18-го сезона республиканских соревнований по хоккейной шайбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония открытия задала праздничное настроение, а уровень мероприятию – глава государства. Первый сегодня в игре. Команда Президента и команда Гродненской области 23 ноября плавили лед «Олимпик-Арены».
С первых секунд было ясно: дружины покажут красивый и зрелищный хоккей. В поединке сошлись сильные соперники: за историю чемпионата команда Президента 15 раз держала в руках кубок, а дружина Гродненской области становилась призером в 2010-м и 2012-м, в прошлом году отметила бронзовый успех.
Первая половина стартового периода прошла напряженно – в попытках нападения и усиленной защите ворот. Счет открыла дружина Президента. А после шайбы буквально сыпались в рамки, преимущественно попадали в ворота Гродненской области. Традиционно трибуны взрывались овациями при каждом появлении на льду главы государства. В игре белорусский лидер напорист и активен. На 37-й минуте Президент отдал голевую передачу и заработал первый зачетный балл в этом сезоне. Зрители ликовали, баннеры и растяжки красноречиво поддерживали белорусский хоккей.
Мне очень нравится. Я считаю, что это намного лучше, чем просто сидеть дома. Это как минимум атмосфера другая. Можно порадоваться, всегда ты выходишь с улыбкой на лице.
Я была раньше на хоккее. Мне нравится.
Очень вкусные кофе и эклеры. Корпоративный тимбилдинг – это супер.
Самыми результативными игроками поединка стали: у минчан Николай Лукашенко (он отправил в ворота соперника четыре шайбы) и Сергей Олиев у гродненской дружины. Поединок завершился со счетом 10:3. Это первый триумф президентской команды в сезоне. Дружина Гродненской области оказала достойное сопротивление, но побеждает, как говорится, сильнейший. Атмосфера единства и любовь к хоккею вновь сплотили болельщиков, которые уже на протяжении 18 сезонов становятся неотъемлемой частью хоккейного праздника. Отрадно, что на трибунах много молодежи, активные, патриотичные и небезразличные.
Атмосфера классная. Нравится, ребенку тоже очень нравится. Хоккей – такой вид спорта быстрый, энергичный, заведенный, мне такое нравится.
Следующая игра с участием Президента состоится 30 ноября, в соперниках – гомельчане. Первый этап лиги завершится в марте следующего года, но, а кто станет обладателем главного трофея лиги, будет известно в начале второго месяца весны.